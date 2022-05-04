В Барнауле задержали мужчину, который похитил у случайного знакомого наручные часы и 20 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали 50-летнего барнаульца, подозреваемого в краже наручных часов и 20 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, потерпевший познакомился с подозреваемым и пригласил его домой для распития алкоголя. Когда хозяин квартиры ненадолго отлучился, мужчина похитил часы и деньги, лежавшие на комоде. Всего ущерб составил 30 тысяч рублей.

При задержании у подозреваемого нашли похищенные часы, однако деньги мужчина уже успел потратить. Суд назначил для него заключение под стражу в качестве меры пресечения.

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В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по ст.158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее жительницу Барнаула осудили за ложный донос. Она проиграла деньги на ставках и решила списать все на кражу.