В Барнауле задержали мужчину, который совершил 22 кражи из магазинов

В Барнауле задержали рецидивиста, который совершил серию краж из магазинов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следствие считает, что с 28 ноября 2021 года по 12 февраля 2022 года подозреваемый заходил в продуктовые магазины города, похищал товары и уходил с места происшествия. Сумма ущерба, который он нанёс торговым точкам, составляет 26 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Его заключили под стражу.

Отмечается, что в Индустриальном районе по аналогичным преступлениям возбуждено три дела. Все фигуранты находятся под стражей.