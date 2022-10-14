В Барнауле задержали работника транспортного комитета за «лояльное отношение» к перевозчику

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении сотрудника городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, с сентября 2020 по март 2022 года подозреваемый получал деньги через посредника от бизнесмена, занимающегося грузоперевозками на тяжеловесном и крупногабаритном транспорте.

«Денежные средства предназначались за оформление и выдачу должностным лицом грузоперевозчику в ускоренном порядке специальных разрешений на движение по дорогам города его транспортных средств, а также лояльное отношение к проверяемым документам», — рассказали в ведомстве.

По месту жительства и работы прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по признакам «получения должностным лицом взятки через посредника в значительном размере».

Ранее в Барнауле по подозрению в хищении 7 млн рублей задержали директора предприятия, вывозящего мусор из города.