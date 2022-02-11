В Барнауле задержали «серийного» грабителя микрокредитных организаций

29-летнего безработного мужчину задержали в Барнауле при попытке совершения пятого подряд ограбления микрофинансовой организации. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим — за мошенничество, угон и кражу.

Первое нападение, которое злоумышленник совершил 10 января, было неудачным: кассир отдала ему вместо настоящих купюр муляж денежных средств. Однако следующие налёты, которые он совершил 12, 15 и 22 января, стали более прибыльными: в общей сложности грабитель похитил около 100 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения, установленные в офисах, запечатлели, как неизвестный мужчина в медицинской маске на лице требовал от менеджеров денежные средства. Задержать налётчика удалось только при совершении пятого по счёту грабежа.

На совершение противоправных деяний, по признанию 29-летнего безработного злоумышленника, его толкнуло сложное материальное положение. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Сейчас мужчина заключён под стражу.