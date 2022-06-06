В Барнауле женщина справила нужду в лифте
Инцидент случился в одном из домов на Солнечной Поляне
6 июня 2022, 13:15, Никита Черников
В Барнауле женщина справила нужду в лифте дома № 55 на Солнечной Поляне, сообщает Barnaul 22.
Горожанка при этом попала в камеру видеонаблюдения. Согласно записи, инцидент произошёл 4 июня в 12:53.
В комментариях под роликом подписчики Telegram-канала оказались не в восторге от увиденного.
«Вот позорище», «Фу, какой позор», «Может, пора уже задуматься об установке общественных туалетов в городе?», «МакДаки закрыли, теперь куда...» — пишут пользователи.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды.
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