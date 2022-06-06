В Барнауле женщина справила нужду в лифте дома № 55 на Солнечной Поляне, сообщает Barnaul 22.

Горожанка при этом попала в камеру видеонаблюдения. Согласно записи, инцидент произошёл 4 июня в 12:53.

В комментариях под роликом подписчики Telegram-канала оказались не в восторге от увиденного.

«Вот позорище», «Фу, какой позор», «Может, пора уже задуматься об установке общественных туалетов в городе?», «МакДаки закрыли, теперь куда...» — пишут пользователи.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды.