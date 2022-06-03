В барнаульском детсаду воспитатель ударила больного ребенка между глаз

Историей нападения на её сына поделилась в соцсети мама мальчика. У группы, по словам женщины, есть своя замечательная воспитатель, но в тот день она не работала, и её подменяла коллега.

Новая воспитатель ударила малыша железной ложкой по лбу, а когда тот расплакался и пожаловался на боль, сказала, чтобы помалкивал, пишет мать мальчика в сообществе «Барнаул 22».

Вы ничего не докажете

Когда за ребёнком пришла мама, малыш сказал, что его тошнит и болит голова. По дороге домой он рассказал об ударе ложкой. На лбу мать заметила покраснение от удара.

Женщина вернулась в детский сад и стала разбираться с воспитательницей. Та, по словам мамы потерпевшего мальчика, заявила, что видеозаписи удара нет, так что ничего доказать не получится. А от удара «я же ему голову не проломила».

Так как заведующей на месте в тот вечер уже не было, мама потерпевшего пообещала продолжить разбирательства уже в присутствии руководства детского сада.

Новости

Общество А может, меньше кормить? В Алтайском крае собираются поднять плату за питание в школах и детсадах

Травмы от удара ложкой

Мальчик, по словам родительницы, долгое время лечится от серьёзного заболевания глаз, ему приходится носить очки, он принимает лекарства и у него часто от лечения болит голова. Так что удар в лоб её малышу мама восприняла очень серьёзно.

В больнице, куда сразу из детсада отправились женщина с мальчиком, врачи зафиксировали ушиб мягких тканей и спазм глазных мышц. Ребёнку выписали лекарства и оставили дома лечиться. Как рассказывает мать, малыш напуган и не хочет возвращаться в садик.

Как наказали воспитателя

Женщина всё-таки встретилась с заведующей, та пообещала наложить дисциплинарное взыскание на воспитателя. Но мама решила обнародовать историю.

После этого в комитете по образованию Барнаула сообщили, что воспитательница уволена, а маме принесли извинения.