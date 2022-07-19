В барнаульском парке «Изумрудный» проведут дискотеку в стиле восьмидесятых

В барнаульском парке «Изумрудный» 24 июля проведут ностальгическую вечернику «Диско-80». Как сообщает паблик Barnaul 22 во «ВКонтакте», дискотека продлится с 17:00 до 22:00.

Диджеи будут ставить зарубежные и отечественные хиты конца 80-х и начала 90-х годов. При этом музыку запустят с виниловых пластинок и аудиокассет, для большей аутентичности.

Также посетители смогут увидеть выставку аудио и видеотехники времен СССР. Коллекционеры представят магнитофоны, телевизоры и проигрыватели. Там же разместят и фотозону с ретроавтомобилями.