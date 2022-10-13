В Белгороде часть ракеты упала на жилой дом
Верхние этажи здания разрушены. Ещё одна часть ракеты упала на территорию школы
13 октября 2022, 17:14, Илья Звягинцев
В ходе обстрела в Белгороде часть ракеты попала в жилой дом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Мэр города Антон Иванов уточнил, что это случилось на улице Губкина. На месте работают спецслужбы. Отмечается, что верхняя часть здания разрушена.
Обломками дома побило припаркованные автомобили и часть соседнего здания. Подробности о пострадавших уточняются.
Также часть ракеты упала на территорию школы.
В окрестностях города сработали системы ПВО.
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