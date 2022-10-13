В Белгороде часть ракеты упала на жилой дом

В ходе обстрела в Белгороде часть ракеты попала в жилой дом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Мэр города Антон Иванов уточнил, что это случилось на улице Губкина. На месте работают спецслужбы. Отмечается, что верхняя часть здания разрушена.

Обломками дома побило припаркованные автомобили и часть соседнего здания. Подробности о пострадавших уточняются.

Также часть ракеты упала на территорию школы.

В окрестностях города сработали системы ПВО.