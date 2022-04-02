В Белокурихе группа сотрудников МЧС спасла заблудившихся на прогулке супругов

В Белокурихе успешно завершилась поисковая операция. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в районе горы Церковка во время прогулки заблудились муж с женой.

«Люди находились на связи, не могли найти дорогу обратно. Была оперативно сформирована и направлена на место группа из сотрудников МЧС и полиции. Вскоре заблудившихся удалось обнаружить и эвакуировать, медицинская помощь гражданам не потребовалось», — рассказал начальник пожарно-спасательного отряда № 6 Сергей Недайвода.