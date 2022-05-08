В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов и их семей

В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта в отношении российских журналистов и их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российского посольства.

Сообщается, что окно квартиры, в которой живут представители СМИ, разбили стеклянной бутылкой, а при осмотре дома обнаружили предмет «состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведёнными проводами».

Представители германских спецслужб эвакуировали жильцов дома, а также подтвердили, что найденный предмет, предположительно, является самодельной взрывчаткой.

В полиции Берлина рассказали о том, что по данному факту начато расследование.

В ночь на 6 мая школы и ряд ведомств Барнаула получили сообщения о минировании. Отправители заявили, что заложили взрывчатку на ряде социальных объектов, но эта информация не подтвердилась.