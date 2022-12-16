В берлинском отеле лопнул один из самых больших в мире аквариумов

В отеле Dom Aquaree, расположенном в центре Берлина, разбился 16-метровый аквариум. Как сообщает ТАСС, вся вода из него вместе с рыбой выплеснулась на улицу.

Тонны воды сломали фасад здания и хлынули на улицу, из-за чего дорогу пришлось перекрыть. На место прибыли порядка 100 сотрудников аварийно-спасательных служб.

Пострадавших в результате происшествия уже доставили в больницу, а остальных клиентов Dom Aquaree эвакуировали и осмотрели сотрудники спасательной службы — всего в момент происшествия отеле было около 350 человек. Причина разрушения конструкции устанавливается.

Отметим, что в самом аквариуме жили около 1500 рыб 97 разновидностей, в том числе и редких тропических. Он был одним из самых больших цилиндрических аквариумов в мире с уникальным дизайном и считался исключительной достопримечательностью для туристов.