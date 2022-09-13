В Бийске бездомный обчистил сразу три садовых домика

Сразу три владельца садовых участков в Бийске обратились в полицию и рассказали о том, что их обокрали. Подробностями случившегося поделились в пресс-службе регионального главка МВД.

Потерпевшие отметили, что в каждом из трёх случаев неизвестный выдавливал окна в домиках и вытаскивал из них еду и технику.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в серии краж. Им оказался 39-летний мужчина без определённого места жительства», — сказано в сообщении.

Мужчина сознался в совершении преступлений. Его поместили под арест.