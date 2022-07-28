В Бийске девушка из салона красоты оплатила мошенникам противопожарные датчики

В Алтайском крае администратор салона красоты поверила мошенникам и лишилась своих денег, сообщает региональное МВД.

«Днём на стационарный телефон позвонила неизвестная. Женщина представилась бухгалтером и сказала, что необходимо срочно оплатить установку противопожарных датчиков в сумме 22 тысячи рублей», — рассказали в ведомстве.

Девушка дошла до ближайшего банкомата и перевела на указанный счёт часть денег со своей банковской карты. Позже выяснилось, что руководство не давало никаких указаний по расчётам с какими-либо организациями.

В МВД в очередной раз напомнили, что не стоит доверять всем позвонившим, а если возникли сомнения, то лучше связаться с руководством и уточнить все детали.