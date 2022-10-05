В Бийске «эксперты» покупали себе диван и похитили у женщины сбережения на карте

В Алтайском крае мошенники обманули женщину, продававшую в интернете диван, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 47-летняя жительница Бийска, которая решила выставить на сайт объявлений старую мебель.

«Неизвестная расспросила о состоянии дивана и предложила перевести деньги на банковскую карту. Для этого она попросила назвать номер пластиковой карты и коды из СМС-сообщений. В итоге со счёта было списано почти 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители вновь обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность при продаже вещей в интернете: «Не называйте посторонним людям номера банковских карт и коды, не переходите по неизвестным ссылкам».

Ранее сообщили, что 13% жителей Барнаула ежедневно сталкиваются с телефонными звонками от мошенников.