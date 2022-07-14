В Бийске мошенница обменяла билет «банка приколов» на реальные деньги

В Бийске разыскивают мошенницу, которая по одинаковому сценарию обманула двух человек. Об одном из инцидентов рассказали в региональном МВД.

Пенсионерка возвращалась домой и встретила возле дома женщину, которая представилась сотрудницей поликлиники. Она рассказала, что потеряла ключи от дома и пожилая женщина пригласила мошенницу к себе.

Уже в квартире женщина попросила у хозяйки разменять крупную купюру на более мелкие. Пенсионерка согласилась, а через некоторое время обнаружила, что отданные ей деньги являются билетом банка приколов.

Приметы мошенницы: на вид 40-45 лет, рост 170-175см., среднего телосложения, волос темный до плеч, распущен.

Была одета в блузку белого цвета, на груди кружева, брюки белого цвета, светлые босоножки. Может носить медицинскую маску, перчатки и солнцезащитные очки.

Граждан, кому известна личность подозреваемой, просьба сообщить по телефону 45-02-02 либо 102.