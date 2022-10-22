В Бийске мужчины залезли на чужую дачу и унесли оттуда все, что могли

В Бийске пенсионерка обратилась в полицию из-за кражи на дачном участке. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

Женщина хранила различный инвентарь в хозяйственной постройке на своём дачном участке. Однажды, приехав туда, она обнаружила пропажу ряда вещей. С участка исчез мотоблок, мангал и арматура.

Общая сумма нанесённого ущерба составила 49 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в краже. Ими оказались жители заречной части Бийска.

Мужчины не стали отрицать свою вину и написали явку с повинной. В отношении них возбуждено уголовное дело.