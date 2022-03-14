В Бийске нашли тайник с двумя пистолетами и сотнями патронов

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили в Бийске тайник с оружием. Он располагался возле заброшенного хозяйственного корпуса, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю.

В схроне были спрятаны пистолет «Вальтер» и револьвер, магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур ДШВ длиной 25 метров, имитационный патрон ИМП-100 и более 760 патронов разного калибра.

Материалы по изъятому вооружению переданы полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту вооружения.