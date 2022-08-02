В Бийске разбился дрезденский трамвай

Трамвай разбился в Бийске в районе Заречья. Как сообщает паблик «Бийск 22», вагон сошёл с рельсов и заблокировал движение по маршруту № 5.

На снимках видно, что в аварии пострадал «дрезденский» трамвай — это Tatra, которая была модернизирована в немецком городе в 2011 году. У вагона серьёзно пострадала лобовая часть.

Подробностей случившегося и информации о пострадавших пока нет. В «Бийскгортрансе» планировали возобновить движение во второй половине дня.