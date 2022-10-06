В Бийске школьного бухгалтера приговорили к условному сроку за мошенничество

В Бийске осудили бухгалтера общеобразовательной школы. Женщину признали виновной в мошенничестве, сообщили в региональном СК.

Женщина работала в школе и ежемесячно подготавливала поддельные документы на получение выплат. Затем перечисляла их на свой счёт.

«В период с августа 2020 года по июнь 2021 года бухгалтер похитила денежные средства в размере более 1,2 миллиона рублей, чем причинила образовательному учреждению ущерб в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.

Суд приговорил её к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на три года.

С неё также взыскали деньги, которые она получила незаконно.