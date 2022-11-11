В Бийске столкнулись два автомобиля, очевидцы сообщают о пострадавших

В Бийске произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария случилась вечером 10 ноября на улице Советской рядом с ТРЦ «Ривьера».

На опубликованных кадрах можно заметить, что столкнулись внедорожник и отечественная легковушка. Последняя получила серьёзные повреждения.

Свидетели отмечают, что в ДТП есть пострадавшие.

Обстоятельства выясняются.