В Бийске столкнулись два автомобиля, очевидцы сообщают о пострадавших
ДТП случилось у ТРЦ «Ривьера»
11 ноября 2022, 08:30, Никита Черников
В Бийске произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария случилась вечером 10 ноября на улице Советской рядом с ТРЦ «Ривьера».
На опубликованных кадрах можно заметить, что столкнулись внедорожник и отечественная легковушка. Последняя получила серьёзные повреждения.
Свидетели отмечают, что в ДТП есть пострадавшие.
Обстоятельства выясняются.
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