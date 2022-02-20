В Бийске трамвай сошёл с рельсов и врезался в столб

Днём 20 февраля в Бийске трамвай сошёл с рельсов и столкнулся со столбом. Об этом сообщается в паблике Barnaul22.

По словам очевидцев, электротранспорт занесло на рельсах. Есть пострадавшие. Подробности ЧП выясняются.

На снимках, которые опубликовали в Сети, видно, что от удара у электротранспорта выломало дверь, а также вывернуло колёсную базу.