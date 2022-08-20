В Бийске врач горбольницы отказалась осматривать мальчика и закрылась в кабинете. Как сообщает «Инцидент Бийск», мать мальчика рассказала, что 17 августа ее ребенок пожаловался на боль в носу.

«То ли гной, то ли сукровица. Естественно обратились в поликлинику к педиатру, т. к Лора нет. Врач сказала нам обратиться в 4 ГБ к дежурному лору. Куда мы и поехали. И нарвались там на „сотрудника“. Врачом язык не поворачивается назвать, которая с ходу заявила, что осматривать ребёнка не будет. Что мы должны лечиться в поликлинике, где кстати нет Лора. Никто ей не грубил с нашей стороны. Ребёнка так и не осмотрела. Далее ушла в свой кабинет закрылась там», — заявила женщина.

Мама оказалась возмущена поведением врача и решила предать случай огласке.