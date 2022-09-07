В Бийске задержали безработного и злобного экстремиста

В Алтайском крае задержали мужчину, который распространял в соцсетях призывы убивать жителей страны, сообщает региональная ФСБ.

«В поле зрения контрразведчиков попал безработный житель Бийска 1986 года рождения, в своём близком окружении озвучивавший резко радикальные взгляды в адрес граждан России, в том числе намерения совершить акты силового воздействия в местах массового пребывания людей», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что бийчанин — сторонник запрещённых националистических организаций. Экспертиза подтвердила, что опубликованное им сообщение призывает совершать «враждебные действия <...> по признаку происхождения и национальности».

Кроме того, мужчина помогал распространять фейковую информацию от иностранных спецслужб.

Бийчанин вину признал и раскаялся. Ему грозит до пять лет лишения свободы за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».