В Бийске задержали безработного и злобного экстремиста
Мужчина признал вину и раскаялся
7 сентября 2022, 14:29
В Алтайском крае задержали мужчину, который распространял в соцсетях призывы убивать жителей страны, сообщает региональная ФСБ.
«В поле зрения контрразведчиков попал безработный житель Бийска 1986 года рождения, в своём близком окружении озвучивавший резко радикальные взгляды в адрес граждан России, в том числе намерения совершить акты силового воздействия в местах массового пребывания людей», — рассказали в ведомстве.
Оказалось, что бийчанин — сторонник запрещённых националистических организаций. Экспертиза подтвердила, что опубликованное им сообщение призывает совершать «враждебные действия <...> по признаку происхождения и национальности».
Кроме того, мужчина помогал распространять фейковую информацию от иностранных спецслужб.
Бийчанин вину признал и раскаялся. Ему грозит до пять лет лишения свободы за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
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