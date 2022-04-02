В бийской школе рухнула часть потолка

1 апреля в школе №18 в бийском поселке Новый произошло частичное обрушение потолочного настила в холле. Об этом сообщает администрация города.

Инцидент произошел около 21:30 в третьем корпусе 1959 года постройки. Пока причины произошедшего не выяснят, занятия учеников младших классов перенесли в основной корпус.

«После получения заключения специализированной организации о состоянии перекрытия, будут предприняты меры по созданию безопасных условий для продолжение образовательного процесса», — добавили в мэрии.

Для них также с 4 апреля организуют автобус: подвоз 4 класса в 6:50, 1,2 классы в 7:55, 3 класс в 8:20.