В Бурятии убит актер театра

В Улан-Удэ убит 36-летний актер Государственного Бурятского академического театра драмы. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

По данным предварительной проверки, 24 февраля в вечернее время возле кафе "Жемчуг", расположенного по улице Дорожной города Улан-Удэ, к проходившему мимо артисту подошли двое молодых людей, которые попросили закурить. После непродолжительного разговора между ними завязалась драка. Молодые люди нанесли артистку удары, причинив телесные повреждения. Их противоправные действия пресечены прибывшими к месту происшествия сотрудниками полиции. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что один из молодых людей, участвовавших в драке, является военнослужащим, проходит службу по контракту в воинской части на территории города Улан-Удэ. Поэтому собранные материалы переданы по подследственности для дальнейшего разбирательства в военно-следственный отдел по Улан-Удэнскому гарнизону военного СУ СК России по Восточному военному округу.