В центре алтайской столицы сгорел микроавтобус
Огонь оперативно потушили пожарные
17 августа 2022, 10:18, Никита Черников
Микроавтобус сгорел в центре Горно-Алтайска, сообщили в паблике «Подслушано Горно-Алтайск» 16 августа.
Инцидент случился возле здания Пенсионного фонда. В комментариях уточнили, что автомобиль работал на газовом топливе, однако пожарные действовали оперативно и взрыва не произошло.
Происшествие также попало на видео.
Ранее на трассе Бийск — Белокуриха в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали.
Комментарии
Новости партнеров