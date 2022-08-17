В центре алтайской столицы сгорел микроавтобус

Микроавтобус сгорел в центре Горно-Алтайска, сообщили в паблике «Подслушано Горно-Алтайск» 16 августа.

Инцидент случился возле здания Пенсионного фонда. В комментариях уточнили, что автомобиль работал на газовом топливе, однако пожарные действовали оперативно и взрыва не произошло.

Происшествие также попало на видео.

Ранее на трассе Бийск — Белокуриха в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали.