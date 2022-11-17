В центре Барнаула фура сломалась и полностью перегородила дорогу

Автомобилисты объезжают преграду по трамвайным путям

17 ноября 2022, 15:21

В Барнауле водителям приходится по трамвайным рельсам объезжать перегородившую дорогу грузовую машину, сообщает «Барнаул 22».

«На улице Челюскинцев, в сторону проспекта Строителей, сломалась (или забуксовала) фура, дорога полностью перекрыта. Автомобилистам приходится объезжать по трамвайным путям за столбиками. А иначе никак», — рассказал очевидец.

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