В центре Барнаула фура сломалась и полностью перегородила дорогу
Автомобилисты объезжают преграду по трамвайным путям
17 ноября 2022, 15:21
В Барнауле водителям приходится по трамвайным рельсам объезжать перегородившую дорогу грузовую машину, сообщает «Барнаул 22».
«На улице Челюскинцев, в сторону проспекта Строителей, сломалась (или забуксовала) фура, дорога полностью перекрыта. Автомобилистам приходится объезжать по трамвайным путям за столбиками. А иначе никак», — рассказал очевидец.
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