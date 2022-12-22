В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку
Очевидцы сняли всё на видео, но никто не попытался остановить происходящее
22 декабря 2022, 11:19, Илья Звягинцев
В Екатеринбурге двое мужчин избили пьяную девушку на улице. Об этом сообщает портал E1.
Женщина, которая проживает в доме неподалёку, сняла происходящее на видео. Молодые люди сначала пытались поднять и понести девушку, а затем один из них ударил её по лицу и стал кидать в неё что-то.
По словам горожанки, о происшествии она рассказала охранникам жилого комплекса, но они не приняли никаких мер.
Сотрудники полиции рассказали, что получили сообщение о случившемся и будут разбираться в ситуации.
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