В Екатеринбурге мужчина устроил резню в парке

В сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла резня. Горожанин внезапно напал с ножом на троих мужчин.

По информации источника "Интерфакса", все трое скончались. Отмечается также, что это были знакомые нападавшего.

При задержании сотрудники полиции ранили злоумышленника. Он доставлен в больницу.

"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошёл конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", – прокомментировали ситуацию в СК.