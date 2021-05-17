В Екатеринбурге мужчина устроил резню в парке
При задержании его ранили
17 мая 2021, 15:31, Илья Звягинцев
В сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла резня. Горожанин внезапно напал с ножом на троих мужчин.
По информации источника "Интерфакса", все трое скончались. Отмечается также, что это были знакомые нападавшего.
При задержании сотрудники полиции ранили злоумышленника. Он доставлен в больницу.
"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошёл конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", – прокомментировали ситуацию в СК.
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