В ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота

Правоохранительные органы Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота, в отношении еще 27 человек проводятся оперативные мероприятия. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Генпрокуратуре ФРГ.

По данным органа государственного обвинения, 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации, а еще 3, в числе которых гражданка РФ — в ее поддержке.

«Следственные мероприятия проводятся в 130 местах. Они продолжаются в отношении еще 27 подозреваемых», — указали в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, задержания происходили в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Саксония, Нижняя Саксония, Тюрингия, а также в городах Кицбюэль в Австрии и Перуджа в Италии. Подозреваемые создали совет с подобными правительственным структурами и его военное крыло, они занимались вербовкой в свои ряды новых сторонников, прежде всего в бундсвере и полиции.