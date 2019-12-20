В ФСБ рассказали подробности о стрельбе на Лубянке. Нападавший был один

В ФСБ рассказали подробности инцидента с ликвидацией стрелка на Лубянке и опровергли информацию из СМИ о том, что преступников было трое.

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Происшествия СМИ: неизвестный убил троих сотрудников ФСБ на Лубянке

Ранее агентство "Москва" со ссылкой на ФСБ сообщало о трех нападавших, которые ворвались в здание и открыли стрельбу. По информации издания двоих стрелков ликвидировали на месте, а третий успел скрыться. Также по версии новостного портала в перестрелке погиб сотрудник ДПС.

По официальной информации ЦОС ведомства, нападавший был один и в здание ФСБ он не заходил. Уточняется, что убит был не сотрудник ДПС, а сотрудник спецслужбы. Ранее Минздрав сообщал еще о двух раненых, пишет РБК.