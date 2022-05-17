В ГИБДД раскрыли подробности ДТП «с переворотом» на Чуйском тракте

В управлении алтайского ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Зональном районе, которое произошло сегодня около 13:30.

По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулём Hyundai Tucson, двигаясь со стороны села Зонального в направлении Чуйского тракта, не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением мужчины 1955 года рождения.

В результате аварии пострадавших нет. ДТП оформлено с материальным ущербом.

Напомним, что после удара отечественный автомобиль перевернулся на крышу, а иномарка получила повреждения кузова.