В ГИБДД раскрыли подробности ДТП «с переворотом» на Чуйском тракте
В инциденте никто не пострадал, авария оформлена с материальным ущербом
17 мая 2022, 21:22
В управлении алтайского ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Зональном районе, которое произошло сегодня около 13:30.
По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулём Hyundai Tucson, двигаясь со стороны села Зонального в направлении Чуйского тракта, не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением мужчины 1955 года рождения.
В результате аварии пострадавших нет. ДТП оформлено с материальным ущербом.
Напомним, что после удара отечественный автомобиль перевернулся на крышу, а иномарка получила повреждения кузова.
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