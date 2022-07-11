В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду

Комитет Госдумы по информполитике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно к возрасту. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в Telegram.

Он отметил, что полностью поддерживает мнение председателя ГД Вячеслава Володина, который на прошлой неделе назвал правильным ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в стране. По словам Хинштейна, соответствующие инициативы прорабатывались комитетом и ранее, а в осеннюю сессию депутаты проведут открытое обсуждение.

Парламентарий напомнил, что сегодня запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений касается только детей, чего, по его мнению, «явно недостаточно».

«Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах); установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП (сегодня она касается только пропаганды среди несовершеннолетних); отдельную, ещё более жёсткую ответственность установить за пропаганду педофилии; запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения», — написал Хинштейн, добавив, что предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой.