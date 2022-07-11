В Госдуме предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду
По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, предварительно предложенные депутатами инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой
Комитет Госдумы по информполитике предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно к возрасту. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в Telegram.
Он отметил, что полностью поддерживает мнение председателя ГД Вячеслава Володина, который на прошлой неделе назвал правильным ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в стране. По словам Хинштейна, соответствующие инициативы прорабатывались комитетом и ранее, а в осеннюю сессию депутаты проведут открытое обсуждение.
Парламентарий напомнил, что сегодня запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений касается только детей, чего, по его мнению, «явно недостаточно».