В Индии мужчина решил избавить парализованную жену от страданий и убил её

В индийском Бангалоре 60-летний мужчина решил избавить свою парализованную жену от страданий и убил её. Об этом сообщает The Times of India.

Пара проживала в строящемся доме вместе с сыном, дочерьми и зятем. Два года женщина была прикована к постели и не могла жить без помощи семьи.

Мужчина дождался пока все уйдут из дома, после чего взял женщину на руки и отнёс её в затопленный подвал, где бросил в воду.

11-летний сын супругов пришёл домой и обнаружил мать в подвале. Женщина всеми силами пыталась выбраться из воды.

Мальчик позвал соседей. Вместе они вытащили женщину, но она уже была мертва.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который сказал им, что просто хотел избавить жену от страданий.