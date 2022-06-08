В Камне-на-Оби мужчина избил собутыльника до потери сознания и продолжил выпивать с хозяином дома

В Камне-на-Оби полиция задержала 33-летнего местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в ночь на 5 июня в ходе застолья в одном из частных домов между двумя ранее судимыми гостями произошёл конфликт.

В результате 48-летний мужчина потерял сознание, после чего его оппонент продолжил выпивать с хозяином дома, которого даже не знал, как, впрочем, и тот его. На следующий день злоумышленник покинул жилище, а его владелец вызвал скорую помощь. Пострадавший мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».