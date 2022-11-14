В Камне-на-Оби по улицам разгуливает огромная стая бродячих собак

Жители Камня-на-Оби в социальных сетях рассказали о разгуливающей по городу стае бродячих собак. Пост на эту тему опубликовали в сообществе издания «Каменские известия».

По словам авторов поста, по улицам ходит стая, в которой не менее 17 особей. Агрессивные животные кидаются не только на людей, но и друг на друга.

В комментариях горожане выразили беспокойство происходящим, а также стали рассуждать на тему того, нужно ли отстреливать бродячих животных.