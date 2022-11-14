В Камне-на-Оби по улицам разгуливает огромная стая бродячих собак
Горожане опасаются того, что бездомные животные устроят им «весёлую» зиму
14 ноября 2022, 08:20, Илья Звягинцев
Жители Камня-на-Оби в социальных сетях рассказали о разгуливающей по городу стае бродячих собак. Пост на эту тему опубликовали в сообществе издания «Каменские известия».
По словам авторов поста, по улицам ходит стая, в которой не менее 17 особей. Агрессивные животные кидаются не только на людей, но и друг на друга.
В комментариях горожане выразили беспокойство происходящим, а также стали рассуждать на тему того, нужно ли отстреливать бродячих животных.
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