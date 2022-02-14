В Камне-на-Оби подполковник МВД обматерил остановившего его инспектора ДПС

В Камне-на-Оби сотрудник ГИБДД подал рапорт начальнику отдела полиции на его заместителя Вадима Бальзанова. Как сообщает “Банкфакс”, правоохранитель, которого остановили за нарушение ПДД, якобы отказался предъявлять экипажу ДПС документы и оскорбил инспектора.

Так, 11 февраля один из экипажей в составе двух лейтенантов дежурил возле здания полиции — правоохранители проводили “день дисциплины”, направленный на профилактику нарушений ПДД среди сотрудников МВД. Утром они заметили автомобиль Toyota Corolla, у которого на передних боковых стёклах была плёнка и не горела подсветка госномера сзади. Поскольку это нарушает правила, инспекторы остановили машину.

Из автомобиля вышел водитель — замначальника отдела МВД “Каменский” подполковник Вадим Бальзанов. На просьбу предъявить документы он грубо выругался в их адрес и заявил, что не будет показывать документы лейтенантам. После этого полицейский закрыл машину и удалился в здание отдела.

Сотрудник ДПС подал рапорт начальнику каменской полиции. Он отметил, что действия Бальзанова попадают под административные правонарушения. Подполковнику может грозить наказание до 15 суток ареста. При этом в региональном МВД отметили, что нарушивший ПДД сотрудник уже привлечён к административной ответственности в установленном законом порядке. Однако по каким статьям, не уточняется. Также проводится служебная проверка.