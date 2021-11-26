В Карачаево-Черкесии ищут двух вооружённых бандитов, которые собираются совершить теракт

В регионе ввели режим контртеррористической операции

26 ноября 2021, 14:58, Илья Звягинцев

В Карачаево-Черкесии ищут двух вооружённых бандитов. Об этом сообщает ТАСС

"УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, в горно-лесистой местности Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики обнаружены два вооружённых бандита. В целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций принято решение о проведении контртеррористической операции", – сказано в сообщении ФСБ.

На данный момент местоположение преступников неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Злоумышленники готовили нападение на военные объекты.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военных объектах под Мурманском

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военных объектах под Мурманском

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