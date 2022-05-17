В Кемеровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

В Киселёвске Кемеровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика. Об этом сообщает портал VSE42.

По информации источников, мужчина подошёл к ребёнку и попросил помочь донести сумки. Мальчик согласился, но мужчина увёл его в кусты и напал.

Несмотря на то, что ребёнок находится в шоковом состоянии, он смог сориентироваться и описать нападавшего. Полиция уже получила фоторобот преступника.

Приметы разыскиваемого: рост 170-180 сантиметров, седые волосы, татуировка на пальце в виде печатки, передний зуб из жёлтого металла; одет в камуфляж с кепкой, имел серый рюкзак, а перемещался на чёрно-оранжевом велосипеде.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что сельчанин приехал в Бийск и решил воспользоваться услугами жриц любви, но в итоге стал жертвой мошенников.