В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге

Фото: ИА "Амител", Александра Черданцева

Сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос в Киргизии родителей 22-летнего Акбаржона Джалилова, которого подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на информацию Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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Происшествия СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге

Ранее ИА "Амител" сообщало, что правоохранители установили личность подозреваемого. Тогда сообщалось, что, по предварительным данным, теракт совершил 23-летний уроженец Средней Азии. Якобы молодой человек был связан с радикальными исламистами.

Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.