В Коми произошел обвал породы в шахте

Обвал породы произошел 14 сентября в шахте в Республике Коми, в этот момент под землей находились 109 горняков, сообщает "Российская газета".

В ГУ МЧС Коми сообщили, что на нефтешахте "Яреганефть" компании "Лукойл-Коми" в Ухте произошло обрушение породы. В этот момент на аварийном участке находились шесть человек.

Известно, что погибший был проходчиком, по рассказу коллег, которые находились с ним в шахте, горняк пошел за инструментом и долго не возвращался. Шахтеры пошли на поиски и обнаружили его тело. Его тело уже подняли на поверхность.

Сообщения о том, что другие рабочие не могут из-за завалов выйти на поверхность, не подтвердились. Горняки продолжают работать, их эвакуация не потребовалась. Шахта работает в штатном режиме.