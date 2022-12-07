В Краснодаре мужчина «взял подростка на удушающий» в подъезде

В Краснодаре мужчина напал на подростка в подъезде. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

Как рассказали в сообществе «Жесть Краснодара и Края», мужчина у лифта повалил 13-летнего подростка на пол и применил к нему удушающий приём.

Нападавшим оказался 46-летний местный житель — сосед подростка.

Мать ребёнка написала заявление в полицию, а мужчина ответил семье тем же. По его словам, подросток постоянно хулиганил, стучал ему в дверь и отключал свет в квартире.

Кроме того, как сообщает «КП», у подростка был конфликт с дочерью напавшего на него мужчины.