В Красноярске девушка убила своего отца и пришла с ружьем в детский сад
Оружие стрелявшая получила на новое имя, которое взяла незадолго до совершения преступления
29 марта 2022, 11:55, Илья Звягинцев
В Красноярске девушка пришла с ружьём в детский сад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошёл 28 марта. В результате случившегося никто не пострадал. Как пишут местные сообщества в социальных сетях, задержать девушку помогла учитель физкультуры, которая удерживала её до приезда правоохранителей. В детском саду злоумышленница успела выстрелить в стену.
Позднее стало известно, что перед своим походом в дошкольное учреждение девушка застрелила своего отца.
Мотивы совершения преступления неизвестны.
Отмечается также, что ружьё она получила на новое имя, которое сменила незадолго до совершения убийства.
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