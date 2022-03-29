В Красноярске девушка убила своего отца и пришла с ружьем в детский сад

В Красноярске девушка пришла с ружьём в детский сад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл 28 марта. В результате случившегося никто не пострадал. Как пишут местные сообщества в социальных сетях, задержать девушку помогла учитель физкультуры, которая удерживала её до приезда правоохранителей. В детском саду злоумышленница успела выстрелить в стену.

Позднее стало известно, что перед своим походом в дошкольное учреждение девушка застрелила своего отца.

Мотивы совершения преступления неизвестны.

Отмечается также, что ружьё она получила на новое имя, которое сменила незадолго до совершения убийства.