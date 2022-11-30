В Красноярске потушили крупный пожар в торговом центре

Красноярские пожарные потушили крупный пожар в торговом центре «Взлётка Plaza».

Как рассказали в региональном главке МЧС, сообщение о загорании кровли и фасада поступило 30 ноября в 05:57. Спустя почти два часа, в 07:51, пламя локализовали на площади 200 квадратных метров.

В 11:04 пожар был полностью ликвидирован.

На месте работало порядка 60 человек и 18 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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Происшествия Крупный пожар произошёл в торговом центре Красноярска