В Красноярске задержали мужчину, который избил, побрил и облил зелёнкой свою девушку

Правоохранители в Красноярске задержали мужчину, который издевался над своей девушкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилось видео, которое снял сам мужчина. Он избил возлюбленную, обрил её и облил зелёнкой. Поводом стало то, что она якобы «не прошла проверку» на верность, которую он ей устроил.

Мужчина угрожал девушке расправой, но при этом говорил, что не хочет издеваться над ней.

Оказалось, что пострадавшая от издевательств местная жительница была беременна. В ближайшее время задержанного планируют допросить.