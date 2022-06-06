В Красноярском крае перевернулась лодка с четырьмя взрослыми и тремя детьми

Лодка, в которой находилось семь человек, перевернулась в Енисейском районе Красноярского края, одна женщина погибла, ещё один мужчина пропал, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент, по данным ведомства, случился вечером 5 июня на реке Енисей в одном километре от села Усть-Пит.

«В вечернее время 5 июня семеро человек — одна 31-летняя женщина, трое мужчин и трое малолетних детей (3-х, 9-ти и 11-ти лет) — направлялись на лодке „Обь-3“ из деревни Анциферово в село Усть-Пит Енисейского района. Во время следования мужчина, местонахождение которого остаётся неизвестным, не справился с управлением и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде», — говорится в сообщении.

Свидетелями происшествия стали местные жители, которые ринулись помогать утопающим. Они вывели на сушу детей, а также извлекли из воды женщину, однако спасти её, несмотря на реанимационные действия, не удалось. Двое других мужчин самостоятельно добрались до берега.

38-летнего рулевого лодки пока найти не удалось. Следователи проводят проверку по факту случившегося.