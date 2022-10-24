В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»

Недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Россию, не значит, что такой угрозы нет. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестаёт существовать угроза применения такой „грязной бомбы“. Угроза налицо», — заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, что 23 октября стало известно о планах Киева провести провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, который начинён радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе своих коллег из четырёх стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции — Хулуси Акара, Франции — Себастьяна Лекорню и США — Ллойда Остина.

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Впоследствии власти США, Великобритании Франции заявили, что не верят в возможность подобной провокации.