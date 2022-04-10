В Курской области ввели высокий уровень террористической опасности

Жёлтый (высокий) уровень террористической опасности введён в Курской области из-за риска провокаций со стороны украинских националистов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал глава российского региона.

На территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, пояснил Старовойт. При этом в населённых пунктах будет проводиться патрулирование.