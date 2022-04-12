В Мариуполе ранили журналистку Первого канала

Другие участники съёмочной группы не пострадали

12 апреля 2022, 17:01, Никита Черников

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в Мариуполе, попав под обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий сюжет телеканала.

По словам журналистки, во время съёмок репортажа на выходе с территории завода Ильича их «заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомёта АГС-17».

Оператор съёмочной группы Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. Куксенковой в обе ноги попало несколько осколков, ей оказали помощь на месте.

Сейчас журналистка находится в больнице в Донецке.

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