В Мариуполе ранили журналистку Первого канала

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в Мариуполе, попав под обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий сюжет телеканала.

По словам журналистки, во время съёмок репортажа на выходе с территории завода Ильича их «заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомёта АГС-17».

Оператор съёмочной группы Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. Куксенковой в обе ноги попало несколько осколков, ей оказали помощь на месте.

Сейчас журналистка находится в больнице в Донецке.

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