В Мариуполе ранили журналистку Первого канала
Другие участники съёмочной группы не пострадали
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в Мариуполе, попав под обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий сюжет телеканала.
По словам журналистки, во время съёмок репортажа на выходе с территории завода Ильича их «заметили националисты и открыли огонь из автоматического гранатомёта АГС-17».
Оператор съёмочной группы Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. Куксенковой в обе ноги попало несколько осколков, ей оказали помощь на месте.
Сейчас журналистка находится в больнице в Донецке.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».