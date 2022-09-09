В МЧС раскрыли подробности пожара в двухэтажном доме на проспекте Ленина в Барнауле

Два пожара в одно и то же время потушили в Барнауле в ночь на 9 сентября. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на проспекте Ленина и в проезде Канатном полыхали двухэтажные здания.

О возгорании в двухэтажном доме по проспекту Ленина, 129, к. 2, ранее amic.ru сообщал очевидец. С его слов, пожар начался около 00:30, а потушили его примерно к 02:00.

«В первом случае пожар возник на втором этаже кирпичного дома, а в проезде Канатном — на первом этаже идущего под снос деревянного дома. Предварительная причина пожаров в обоих случаях — неосторожное обращение с огнём», — пояснили в МЧС.

Пожар на проспекте Ленина / Видео: «В курсе 22»

Погибших и пострадавших нет. В тушении участвовал 61 человек личного состава и 17 пожарных машин.